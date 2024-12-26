Путин поздравил ветеранов и личный состав МЧС с Днем спасателя

Президент России Владимир Путин 27 декабря поздравил ветеранов и личный состав МЧС с Днем спасателя.«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с праздником, днем спасателей! Сотрудники МЧС по праву пользуются в нашем обществе заслуженным признанием и уважением», — заявил он.