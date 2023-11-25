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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Супервайзер сказал, что это противоречит правилам». Вихлянцева о том, что у Джоковича взяли кровь на допинг перед матчем

Наталья Вихлянцева прокомментировала то, что у Новака Джоковича взяли кровь на допинг за полтора часа перед матчем Кубка Дэвиса.

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