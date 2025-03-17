Швейная отрасль: взлет пока откладывается

«В России будет развиваться только высокомаржинальная швейка, производство одежды для массового спроса уйдет в страны Юго-Восточной и Средней Азии» — таков прогноз развития швейной отрасли в России, который дал президент Союзлегпрома Андрей Разбродин на прошедшей недавно выставке «Интерткань».