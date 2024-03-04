Китай продолжит содействовать переговорам между Россией и Украиной

По словам Ли Хуэй, любой конфликт в конечном итоге должен решаться таким путем Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам в урегулировании украинского кризиса, а также быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами для достижения консенсуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии