Китай продолжит содействовать переговорам между Россией и Украиной

По словам Ли Хуэй, любой конфликт в конечном итоге должен решаться таким путем Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам в урегулировании украинского кризиса, а также быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами для достижения консенсуса.