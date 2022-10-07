Пресса США со ссылкой на конгрессмена: Вашингтон не предоставит Украине ракеты с дальностью 300 км

Продолжается эпопея с запросами Киева к США о поставках ракет с дальностью до 300 км. На днях такое прошение высказала посол Украины в Вашингтоне, заявив, что в случае предоставления таких ракет Киев будет непременно обозначать для США все те цели, которые ими собирается поражать.
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