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Пресса США со ссылкой на конгрессмена: Вашингтон не предоставит Украине ракеты с дальностью 300 км

Пресса США со ссылкой на конгрессмена: Вашингтон не предоставит Украине ракеты с дальностью 300 км

Продолжается эпопея с запросами Киева к США о поставках ракет с дальностью до 300 км. На днях такое прошение высказала посол Украины в Вашингтоне, заявив, что в случае предоставления таких ракет Киев будет непременно обозначать для США все те цели, которые ими собирается поражать.

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