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«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.

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