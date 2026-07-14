«Роскосмос» и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.