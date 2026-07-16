Hyperion DeFi запускает совместный проект со Skew Technologies: рынки бессрочных фьючерсов на базе HIP-3

Публичная компания Hyperion DeFi (NASDAQ: HYPD) заключила соглашение с Skew Technologies о развертывании 500 000 токенов HYPE для поддержки новой линейки институциональных продуктов бессрочных фьючерсов на разрешенных рынках Hyperliquid по стандарту HIP-3.
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