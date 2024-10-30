Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла

Женщина погибла в Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она прикрыла собой ребенка, сообщает 30 октября «РИА Новости» со ссылкой на кадры допроса свидетелей, предоставленные военными следователями СК РФ.
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