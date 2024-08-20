Глеб Никитин прокомментировал указ Путина о поддержке иностранцев

«Мы в Нижегородской области, пожалуй, одними из первых начали принимать людей, желающих связать свою жизнь с Россией», — отметил губернатор Глеб Никитин, комментируя Указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным.
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