Украинский депутат Арахамия призвал Грузию прекратить авиасообщение с Россией

Украинский депутат назвал грузинским властям условия для нормализации отношений с Киевом.Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия потребовал от властей Грузии прекратить авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения с Киевом.
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