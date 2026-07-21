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Ямаль не ответил на предложение чеченского блогера Асхаба Тамаева получить Bugatti в подарок: «Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно»

Чеченский блогер Асхаб Тамаев заявил, что Ламин Ямаль не ответил ему на предложение получить Bugatti в подарок.

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