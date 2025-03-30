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ЛДПР предлагает сделать 31 марта днем воинской славы за взятие Парижа

ЛДПР предлагает сделать 31 марта днем воинской славы за взятие Парижа

ЛДПР в Госдуме намерена предложить установление 31 марта как день воинской славы России — в честь взятия Парижа в 1814 году и завершения Отечественной войны 1812 года.

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