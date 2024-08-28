Коморские Острова заинтересованы в безвизе с Россией

Союз Коморских Островов проявляет интерес к введению безвизового режима с Россией, этот вопрос обсуждался по линии двусторонних контактов, сообщили «Известиям» в российском диппредставительстве в Мадагаскаре.
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