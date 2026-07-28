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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармо о том, считает ли себя лучшим дриблером РПЛ: «Думаю, что так и есть. Энрике из «Зенита» тоже отличный дриблер, храбрый и старается брать игру на себя»

Вингер ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим дриблером РПЛ . – Считаешь себя лучшим дриблером чемпионата? Если нет, то кто круче? – Не стану присваивать себе лавры и заявлять, что я лучший дриблер чемпионата России, но думаю, что так и есть.

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