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Царьград

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Чайковская объяснила отсутствие рекордов в фигурном катании у России

Чайковская объяснила отсутствие рекордов в фигурном катании у России

После победы Владислава Дикиджи Елена Чайковская объяснила, почему разговоры о рекордах в фигурном катании не имеют смысла.

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