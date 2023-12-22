С кем вы, мастера культуры? Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов оскорбил Россию высказыванием о «патриотизме как рабстве», а также продолжает критиковать СВО в соцсетях «Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинство в единомышленном невежестве».
"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова
Комментарии
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Владимир Байков
Еще один жидёнок расчехлился.
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20 час.
Аршак Меликджанян
а спросить у этого гр Израиля, а как же война в газе, он ничего не хочет сказать про геноцид палестинцев????????????, ах да это же другое.............. и почему эта сволочь ещё худрук????????????
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18 час.
Андрей Якобюк
даже если они и хотят смолчать, их заставят пернуть, эти просто пешки
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16 час.
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