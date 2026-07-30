Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летней девушки, обвиняемой в поджоге АЗС на улице Савушкина.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летней девушки, обвиняемой в поджоге АЗС на улице Савушкина.