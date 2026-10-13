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Times: британские военные провели учения по захвату Фолклендских островов

Times: британские военные провели учения по захвату Фолклендских островов

Zuma/TASS Великобритания в октябре провела военные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий силового захвата Мальвинских (Фолклендских) островов.

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