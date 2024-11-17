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Глава Пентагона предсказал завершение конфликта на Украине мирными переговорами

Глава Пентагона предсказал завершение конфликта на Украине мирными переговорами

Стороны смогут урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Дарвине, трансляцию его выступления провела пресс-служба Пентагона.

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