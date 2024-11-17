Глава Пентагона предсказал завершение конфликта на Украине мирными переговорами

Стороны смогут урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Дарвине, трансляцию его выступления провела пресс-служба Пентагона.
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