Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Amazon вложит $150 млрд в центры обработки данных на фоне бума ИИ

Amazon вложит $150 млрд в центры обработки данных на фоне бума ИИ

Amazon планирует потратить порядка $150 млрд в ближайшие 15 лет на развитие центров обработки данных, что даст гиганту облачных вычислений «огневую мощь», позволяющую справиться с ожидаемым взрывным ростом спроса на приложения искусственного интеллекта и другие цифровые услуги, пишет Bloomberg.

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