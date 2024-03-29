Amazon вложит $150 млрд в центры обработки данных на фоне бума ИИ

Amazon планирует потратить порядка $150 млрд в ближайшие 15 лет на развитие центров обработки данных, что даст гиганту облачных вычислений «огневую мощь», позволяющую справиться с ожидаемым взрывным ростом спроса на приложения искусственного интеллекта и другие цифровые услуги, пишет Bloomberg.