Обстановка в Белгороде: последние известия (ВИДЕО)

Zoia Goldshtab

Ну прошёл,при был, что,людей с того света вернул? Ау? МО? Шойгу? Все жмемся,мнения,оправдываемся? ПОРА КОНЧАТЬ СО СТРАНОЙ 404!!!!! ТАМ ЖЕНЫ СВОИХ БОЙЦОВ МАТЮКАЮТ,ЧТО НЕ УМЕРЛИ,ЧТОБЫ СЕМЬЯ БАБЛО ПОЛУЧИЛА,А ВЫ ЧСЕ ЖМЕТЕСЬ-МНЕТЕСЬ,КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО,А НАШИ ЛЮДИ УМИРАЮТ В НАШИХ ГОРОДАХ!!!!!