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Русская весна

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Обстановка в Белгороде: последние известия (ВИДЕО)

Обстановка в Белгороде: последние известия (ВИДЕО)

Последние известия по ситуации в Белгороде после вчерашнего удара ВСУ по центру города к утре 31 декабря таковы: — ещё один ранены скончался ночью в больнице, сообщил глава региона Вячеслав Гладков; — число погибших возросло до 22 человек, ранены 109, из них 25 тяжело, их готовятся перевезти в федеральные клиники; «Пострадали 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Ну прошёл,при был, что,людей с того света вернул? Ау? МО? Шойгу? Все жмемся,мнения,оправдываемся? ПОРА КОНЧАТЬ СО СТРАНОЙ 404!!!!! ТАМ ЖЕНЫ СВОИХ БОЙЦОВ МАТЮКАЮТ,ЧТО НЕ УМЕРЛИ,ЧТОБЫ СЕМЬЯ БАБЛО ПОЛУЧИЛА,А ВЫ ЧСЕ ЖМЕТЕСЬ-МНЕТЕСЬ,КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО,А НАШИ ЛЮДИ УМИРАЮТ В НАШИХ ГОРОДАХ!!!!!
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