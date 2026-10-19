Студенты Сеченовского университета и выпускник совместного кампуса вуза и «Школы 21» разработали цифровую платформу ReProduct с искусственным интеллектом для сопровождения женщин во время ЭКО.
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