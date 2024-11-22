В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений

В октябре текущего года на территории Комсомольского района в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники ОМВД России по Комсомольскому району совместно с сотрудниками лесничества выявили незаконную рубку древесины.
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