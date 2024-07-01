Продажи туров в Крым упали на 20–30% после удара по Севастополю 23 июня. При этом прирост продаж отелей Крыма на август, сентябрь и октябрь «остается чрезвычайно высоким» и в два-три раза превышает показатели за тот же период прошлого года.
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