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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Продажи туров в Крым упали на 20-30% после удара по Севастополю 23 июня

Продажи туров в Крым упали на 20–30% после удара по Севастополю 23 июня. При этом прирост продаж отелей Крыма на август, сентябрь и октябрь «остается чрезвычайно высоким» и в два-три раза превышает показатели за тот же период прошлого года.

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