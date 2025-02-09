Совсем другой "Сибирский цирюльник": Кто из звёзд Голливуда мог сыграть в фильме Михалкова - и почему не сложилось

А ведь мы могли увидеть совсем другой "Сибирский цирюльник". Кто из звёзд Голливуда мог сыграть в знаменитом фильме Никиты Михалкова - и почему не сложилось?Так сложилось, что в разговоре о фильмах Никиты Михалкова первым делом вспоминают картину "Утомлённые солнцем" (1994).