За что можно получить по носу? Наглядный пример о хамстве в интернете

Татьяна Титова Автор сам писАл ствтью? Слово "ссора" и слово "сор" различаются по смыслу, а слова "Сора" в именительном падеже просто нет. Пожалуйста, проверяйте текст за ИИ, он ещё слишком малограмотный. Спасибо.

Chilipeper Нет не в именительном падеже, а с одной С.