Политика как он...
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Политика как она есть

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За что можно получить по носу? Наглядный пример о хамстве в интернете

За что можно получить по носу? Наглядный пример о хамстве в интернете

Представьте такую зарисовку. Весенний парк, травка зеленеет, солнышко блестит. Цветут нарциссы, распускаются тюльпаны.

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Комментарии
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Татьяна Титова
Автор сам писАл ствтью? Слово &quot;ссора&quot; и слово &quot;сор&quot; различаются по смыслу, а слова &quot;Сора&quot; в именительном падеже просто нет. Пожалуйста, проверяйте текст за ИИ, он ещё слишком малограмотный. Спасибо.
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14 час.
Chilipeper
Нет не в именительном падеже, а с одной С.
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12 час.
Андрей Бедный
Опять кого-то школота обидела в интернете и он выливает свои обидки напоказ. И больше чем уверен, что тот же, кто писал этот текст сильно протестовал против предложений идентификации в интернете по паспорту. Биполярочка такая.
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11 час.
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