В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 14 членов преступного сообщества

СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску направлено в суд уголовное дело в отношении 14 членов организованного преступного сообщества, более года распространявшего героин и метадон с использованием IT-технологий на территории восьми регионов Российской Федерации.
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