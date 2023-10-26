Без поощрения Соединенных Штатов киевские власти не встали бы на путь уничтожения «всего русского». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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