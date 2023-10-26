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Лавров: без поощрения США Киев не встал бы на путь уничтожения «всего русского»

Лавров: без поощрения США Киев не встал бы на путь уничтожения «всего русского»

Без поощрения Соединенных Штатов киевские власти не встали бы на путь уничтожения «всего русского». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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