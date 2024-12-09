Симоньян заявила о потерях России из-за ситуации в Сирии

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление из-за ситуации в Сирии, отметив, что положение дел в арабской республике грозит Москве как минимум репутационными потерями.