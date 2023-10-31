Путин: события в Дагестане были спровоцированы Западом

Глава государства предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств.
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