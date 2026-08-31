Разминирований Ормузского пролива осталось на 2-3 дня

28.08.2026"Ормузский пролив полностью разминирован"(с) Трамп31.08.2026"Супертанкер подорвался на двух минах, пытаясь воспользоваться незаконным маршрутом в южной части Ормузского пролива.
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