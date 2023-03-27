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Украинским спортсменкам запретили провести политическую акцию на турнире в Китае

Организаторы этапа КМ по фехтованию на шпагах в китайском Нанкине запретили спортсменкам из Украины демонстрировать политический плакат.

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