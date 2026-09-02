TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«Сыночка-корзиночка» и свекровь без невестки: почему свадьба Евгении Медведевой вызвала скандал в сети

«Сыночка-корзиночка» и свекровь без невестки: почему свадьба Евгении Медведевой вызвала скандал в сети

Свадьба двукратной чемпионки мира и серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой с 25-летним солистом театра Todes Ильдаром Гайнутдиновым задумывалась как красивый праздник в московском отеле The Carlton.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым