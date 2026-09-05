Атака беспилотника в Белгородской области привела к гибели мирного жителя и ранениям

В поселке Октябрьский Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю.
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