Небензя: НАТО использует двойные стандарты в вопросах обороны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники активно расширяют военное влияние по всему миру, при этом лицемерно читают мораль о вовлеченности КНДР в "военную активность".
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