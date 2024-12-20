Какой главный секрет КГБ был сдан американцам перед развалом СССР

Из личных записей Бориса Ельцина в годы правления Горбачева: "…Нам было необходимо найти сильного человека на пост руководителя КГБ, которому предстоит разрушить эту структуру…" Впоследствии, с подачи Ельцина, на должность главы Комитета Государственной Безопасности Горбачевым был утвержден Бакатин Вадим Викторович.