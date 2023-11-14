С рыбалки не пришел: член сборной Украины по уличному лову рыбы не вернулся на родину после чемпионата мира в Италии

С рыбалки не пришел: член сборной Украины по уличному лову рыбы не вернулся на родину после чемпионата мира в ИталииЧлен сборной Украины по уличной рыбалке сбежал прямо с соревнований на первенство мира в Италии.
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