«Ищейка» Анна Банщикова полностью изменит свою жизнь 13 мая

Премьера седьмого сезона сериала «Ищейка» состоится 13 мая на Первом. В новых эпизодах главная героиня – блестящий следователь, подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир в исполнении Анны Банщиковой – продолжит неутомимый поиск преступников, сообщает пресс-служба канала.
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