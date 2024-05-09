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«Ищейка» Анна Банщикова полностью изменит свою жизнь 13 мая

«Ищейка» Анна Банщикова полностью изменит свою жизнь 13 мая

Премьера седьмого сезона сериала «Ищейка» состоится 13 мая на Первом. В новых эпизодах главная героиня – блестящий следователь, подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир в исполнении Анны Банщиковой – продолжит неутомимый поиск преступников, сообщает пресс-служба канала.

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