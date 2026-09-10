Рөстәм Миңнеханов Сеченов университеты ректоры белән хезмәттәшлек турында сөйләште

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Сеченов исемендәге Беренче Мәскәү дәүләт медицина университеты ректоры, Россиянең медицина һәм фармацевтика югары уку йортлары ректорлары советы рәисе, Россия урологлар җәмгыяте рәисе Петр Глыбочко белән очрашты.
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