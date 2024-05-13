Дмитрий Чернышенко: в России увеличат число бюджетных мест в вузы

По словам кандидата на должность вице-премьера, это решение коснется тех специальностей, которые необходимы для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства страныВ России пересмотрят структуру приема в вузы.
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