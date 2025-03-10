Елена Белоногова: Владеть шедеврами и не делиться ими с миром — неправильно

Коллекционер и основательница арт-платформы Cube.Moscow Елена Белоногова рассказывает, как устроены международные продажи, почему современное искусство стало доступнее и с чего стоит начать формирование коллекции.
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