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Российские аэротакси уже тестируют, но пока они не готовы летать в дождь и мороз

Российские аэротакси уже тестируют, но пока они не готовы летать в дождь и мороз

Также обозначена сроки появления такого транспорта Глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи заявил, что производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта.

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