Мужчина стал фигурантом дела после угроз журналистке и её дочери из-за репортажа

Женщина с телефоном. Обложка © unsplash.com / Createasea Петербургская журналистка и её маленькая дочь стали жертвами преследования мужчины, о противоправных действиях которого сняла сюжет экс-сотрудница телеканала «78».
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