Жители ХМАО пожаловались на закрытие спортцентра из-за банкета «дочки» «Лукойла»

Жители Урая (ХМАО) пожаловались на закрытие спортивного комплекса «Олимп». По их словам, занятия в учреждении приостановят из-за проведения в здании новогоднего корпоратива «Урайнефтегаза», который является подразделением «Лукойла».
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