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Тарханов о том, что Алберто — 5-й бразилец в «Зените»: «Это много. В команде не должно быть более двух. Мне так агенты говорили»

Экс-тренер клубов РПЛ Александр Тарханов высказался о переходе форварда Юри Альберто из «Интернасьонала» в «Зенит» за 20 млн евро.

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