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Кубань – в топ-20 регионов по доходам населения

Кубань – в топ-20 регионов по доходам населения

Краснодарский край разместился на 19-й строке рейтинга.Кубань занимает 19-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения.

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