Дискуссии вокруг Moldova-3: необходимость или инструмент манипуляций?

Депутат от партии “Действие и солидарность” и по совместительству одна из авторов инициативы о создании общественного русскоязычного телеканала Moldova-3 Наталья Давидович заявила, что эта идея назрела уже давно, однако её реализация “запоздала на 30 лет”.
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