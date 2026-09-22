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Мормоны удочерили россиянку и мучили в США

Мормоны удочерили россиянку и мучили в США

ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова Семейная пара из США в 1997 году удочерила россиянку Викторию и вывезла ее в Соединенные Штаты, где издевалась над ней.

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