Мормоны удочерили россиянку и мучили в США

ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова Семейная пара из США в 1997 году удочерила россиянку Викторию и вывезла ее в Соединенные Штаты, где издевалась над ней.
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