Образцы с обратной стороны Луны от «Чанъэ-6» подтвердили существование древнего магматического океана

Результаты исследования образцов, доставленных китайской миссией «Чанъэ-6» с обратной стороны Луны, подтвердили ключевые гипотезы о ранней истории нашего спутника и выявили ранее неизвестные различия между его полушариями.
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