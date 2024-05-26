BYD хочет взыскать с блогера 700 тысяч долларов, и вот за что

В конце ноября Яо Муцян протестироровал внедорожник Leopard 5 дочернего суббренда Fang Cheng Bao и заявил, что средний расход топлива гораздо выше заявленного: 18 литров на 100 километров вместо анонсированных 1,81-7,8 литра на 100 километров.
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